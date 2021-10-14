"С Мбаппе все в порядке. Он спокойный парень с сильным характером, очень общительный. Он знает, чего хочет, любит футбол и уже достаточно зрелый человек для своих 22 лет. Килиан примет решение, которое нужно принять, а клуб сделает все возможное, что удержать его, ведь речь идет об одном из лучших игроков в мире среди 22-летних.

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Мне же остается смириться с тем, что вопрос открыт, и в будущем может произойти что угодно. За несколько месяцев все может измениться. У ПСЖ, как у клуба, безусловно, есть амбиции и возможности убедить его остаться, предложив ему то, что может заставить его передумать и сделать его счастливым.

Надеюсь, что состоится финал Лиги чемпионов ПСЖ – Реал. Почему бы Мбаппе не забить пенальти на последней минуте? Я не сомневаюсь в его профессионализме, и до последнего дня, будь то 30 июня 2022 года, или еще 5 или 10 лет, он будет на 200% профессионалом. Я никогда не буду сомневаться.

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У меня нет никаких сомнений, что Мбаппе на уровне с Месси и Роналду. Это счастье иметь его, Неймара и Лео в одном составе. Я доволен видеть его на каждой тренировке. Ясно, что он один из больших талантов, он настоящее и будущее", – поделился Почеттино в интервью Marca.

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