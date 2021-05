Контракт 49-летнего специалиста с парижанами был автоматически продлен еще на год, поскольку ПСЖ квалифицировался в Лигу чемпионов, сообщает журналист Гильем Балага в своем Twitter.

ПСЖ оценил возможность ухода Почеттино на фоне слухов о конфликте с руководством

В услугах Маурисио Почеттино заинтересованы также Тоттенхэм и мадридский Реал. Однако спортивный директор "красно-синих" не хочет отпускать аргентинца из клуба.

Единственная возможность для Почеттино уйти с Парк де Пренс – это публично заявить о своих намерениях. Пока главный тренер этого еще не делал.

Заметим, если Реал и Тоттенхэм действительно хотят переманить специалиста, то им придется оплатить компенсацию парижанам. Маурисио возглавил ПСЖ вместо Томаса Тухеля в начале 2021-го. Под руководством 49-летнего аргентинца парижане выиграли Суперкубок и Кубок Франции. В чемпионате столичная команда финишировала второй, а в ЛЧ вылетела от Манчестер Сити в полуфинале.

