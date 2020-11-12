Почеттино следит за ситуацией в 4-х топ-клубах Европы
18:43 - Читати українською
Экс-тренер Тоттенхэма Почеттино скрупулезно ищет новое место работы.
Манчестер Юнайтед, Челси, ПСЖ и Манчестер Сити попали в шорт-лист Почеттино, сообщает The Athletic.
Почеттино дважды отказал Барселоне ради Манчестер Юнайтед, – Daily Star
Аргентинский тренер внимательно следит за этими клубами и рассматривает их как потенциальное место будущей работы. Сейчас 48-летний специалист отклоняет предложения от других команд. По информации СМИ, в услугах Маурисио заинтересован мадридский Атлетико.
Напомним, Почеттино остается без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма.
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