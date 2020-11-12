Манчестер Юнайтед, Челси, ПСЖ и Манчестер Сити попали в шорт-лист Почеттино, сообщает The Athletic.

Почеттино дважды отказал Барселоне ради Манчестер Юнайтед, – Daily Star

Аргентинский тренер внимательно следит за этими клубами и рассматривает их как потенциальное место будущей работы. Сейчас 48-летний специалист отклоняет предложения от других команд. По информации СМИ, в услугах Маурисио заинтересован мадридский Атлетико.

Напомним, Почеттино остается без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма.

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