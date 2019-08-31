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Почеттино: Сегодня мы узнаем, останется ли Эриксен в команде

15:44 23 Читати українською
Почеттино: Сегодня мы узнаем, останется ли Эриксен в команде
Кристиан Эриксен / Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер Кристиана Эриксена.

"Сегодня мы все узнаем, останется в команде Эриксен или нет. На данный момент это самое главное. Стоит понимать, что после воскресной игры мы уже не успеем оформить его трансфер.

Тоттенхэм определился с ценой, которую хочет получить за Эриксена

В каком настроении Кристиан находится накануне игры с Арсеналом? Он усердно работает и готовится к матчу. Считаю, людям стоит доверять при любых обстоятельствах", – цитирует Почеттино The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что Эриксен отказался продлевать контракт с Тоттенхэмом. Соглашение футболиста со "шпорами" действует до конца сезона.

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Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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