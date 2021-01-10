"Мы довольны результатом, это итог усилий всех игроков. Но многое еще нужно исправить. Мы должны работать по самым высоким стандартам. Мбаппе сыграл хорошо. Он имел моменты, жаль, что не смог забить.

Дебютная победа Почеттино в видеообзоре ПСЖ – Брест – 3:0

Впереди матч Суперкубка против Марселя (13 января). Он особенный для ПСЖ и для меня тоже. Мы надеемся провести хороший поединок. И, конечно же, как и в любом матче с Марселем, мы должны побеждать", – приводит слова Почеттино Goal.

Добавим, что ПСЖ остается на второй строчке чемпионата Франции, уступая Лиону один пункт.

Почеттино добыл дебютную победу во главе ПСЖ, Лион молниеносным камбэком спас лидерство в Лиге 1