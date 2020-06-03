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Почеттино считает, что совершил революцию в Англии

07:30 51 Читати українською
Почеттино считает, что совершил революцию в Англии
Маурисио Почеттино / Reuters

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино вспомнил успешный опыт работы с Саутгемптоном.

"Футбол в Англии изменился с тем Саутгемптоном образца 2013-14 годов. Нет другой команды, которая так сильно повлияла бы на изменение мышления. В клубе был президент Никола Кортезе, который дал нам то, что нужно, чтобы создать нечто уникальное в английском футболе. Наша способность адаптироваться к совершенно другой среде была невероятной.

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Мы нашли группу игроков, которые хотели учиться, приобретать опыт, который мы принесли с испанского футбола. Мы давали качество, чтобы играть в другой стиль футбола, теперь он стал в Англии привычным. Молодые игроки начали появляться, и люди стали доверять молодым игрокам, в том числе и в сборной Англии", – приводит слова Почеттино Yahоo Sports.

Напомним, Саутгемптон был первым клубом аргентинского специалиста в Англии. Оттуда Почеттино перебрался в Тоттенхэм, где и получил звездный статус. 48-летний тренер уже более шести месяцев сидит без работы после увольнений из лондонского клуба.

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Англия Саутгемптон Саутгемптон Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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