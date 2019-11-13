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Почеттино рискует остаться без работы в случае поражения от Вест Хэма Ярмоленко

12:39 59 Читати українською
Почеттино рискует остаться без работы в случае поражения от Вест Хэма Ярмоленко
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может покинуть пост в случае поражения в следующем матче АПЛ.

 

Руководство Тоттенхэма недовольно результатами команды и может отправить Маурисио Почеттино в отставку, информирует The Telegraph.

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Отмечается, что аргентинский специалист может лишиться места работы уже в ближайшее время, если "шпоры" проиграют Вест Хэму, за который выступает наш Андрей Ярмоленко.

К слову, Тоттенхэм занимает 14 место в чемпионате Англии, имея в активе 14 пунктов. Матч 13-го тура АПЛ Вест Хэм – Тоттенхэм состоится 23 ноября, начало в 14:30.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Вест Хэм - Тоттенхэм
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