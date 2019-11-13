Почеттино рискует остаться без работы в случае поражения от Вест Хэма Ярмоленко

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может покинуть пост в случае поражения в следующем матче АПЛ.

Руководство Тоттенхэма недовольно результатами команды и может отправить Маурисио Почеттино в отставку, информирует The Telegraph.

Тоттенхэм готовит солидную сумму ради трансфера Депая

Отмечается, что аргентинский специалист может лишиться места работы уже в ближайшее время, если "шпоры" проиграют Вест Хэму, за который выступает наш Андрей Ярмоленко.

К слову, Тоттенхэм занимает 14 место в чемпионате Англии, имея в активе 14 пунктов. Матч 13-го тура АПЛ Вест Хэм – Тоттенхэм состоится 23 ноября, начало в 14:30.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду