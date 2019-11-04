toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАВАРИЯ

Почеттино раскритиковал VAR за решение удалить Сона после жесткого фола против Гомеша

06:30 89 Читати українською
Почеттино раскритиковал VAR за решение удалить Сона после жесткого фола против Гомеша
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино остался недоволен работой системы VAR в моменте с удалением хавбека "шпор" Сон Хын Мина.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Алли 63’
Сон Хын Мин 79’
63’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
90+7’ Дженк Тосун

"Неважно, была бы это желтая или красная карточка. Судья решил показать предупреждение, но потом, я думаю, VAR изменил его решение.

Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры

Конечно, мне это кажется нечестным. Гомеш просто неудачно приземлился. Игроки Эвертона заходили в нашу раздевалку, чтобы утешить Сона. Мы все сочувствуем Андре в этот трудный момент. Мы желаем ему всего наилучшего", – приводит слова Почеттино ВВС.

Эвертон – Тоттенхэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, после удаления Сона Тоттенхэм пропустил мяч от Эвертона и продолжил свою безвыигрышную серию в АПЛ до четырех матчей.

blog_ava
Лига 1: Нант продолжил свою серию поражений, Сент-Этьен одолел Монако перед матчем против Александрии
00:03
24
Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) Эвертон - Тоттенхэм Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
20
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук