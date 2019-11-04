Почеттино раскритиковал VAR за решение удалить Сона после жесткого фола против Гомеша

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино остался недоволен работой системы VAR в моменте с удалением хавбека "шпор" Сон Хын Мина.

"Неважно, была бы это желтая или красная карточка. Судья решил показать предупреждение, но потом, я думаю, VAR изменил его решение.

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Конечно, мне это кажется нечестным. Гомеш просто неудачно приземлился. Игроки Эвертона заходили в нашу раздевалку, чтобы утешить Сона. Мы все сочувствуем Андре в этот трудный момент. Мы желаем ему всего наилучшего", – приводит слова Почеттино ВВС.

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Напомним, после удаления Сона Тоттенхэм пропустил мяч от Эвертона и продолжил свою безвыигрышную серию в АПЛ до четырех матчей.