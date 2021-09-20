"Мы переживаем сейчас тяжелые времена, потому что мы должны развивать команду, имея на это немного времени. Я очень доволен усилиями и силой характера, которые мы проявили после первого гола во втором тайме. Было много хорошего.

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Конечно, я доволен усилиями, которые прилагают футболисты, чтобы сыграться, не имея достаточно времени на это. Они находятся в нужном месте, чтобы изучать друг друга и создавать команду. Я очень счастлив, потому что это большая победа", – цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

После 6-ти туров Лиги 1 ПСЖ с максимальным результатом лидирует в турнирной таблице.

ПСЖ благодаря сомнительному пенальти дожал Лион и закрепил лидерство в Лиге 1