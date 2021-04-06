"Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности и едем в Мюнхен за победой. Бавария – это прекрасно организованная команда с высокой линией обороны и атакующими игроками, которые способны выиграть матч благодаря индивидуальным качествам. Нам нужно найти правильный баланс, не переусердствовать и действовать осторожно, чтобы не терять мяч в опасных зонах.

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Люди часто говорит о Неймаре и Мбаппе, но в стартовый состав входят 11 игроков, которым я доверяю выполнить необходимую для победы работу.

В последнем сезоне ПСЖ играл с Баварией в финале. На этот раз нам предстоит сыграть два матча. Мы не собираемся мстить, но победить такую ​​сильную команду, как Бавария – это всегда вызов", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале ЛЧ сезона 2019/20 ПСЖ уступил мюнхенцам (0:1).

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