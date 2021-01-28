Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино неоднозначно отреагировал на слухи о потенциальном переезде капитана Реала Серхио Рамоса в Париж.

"Спустя месяц я вижу игроков, обладающих прекрасными лидерскими качествами. Великие способны играть и использоваться в различных проектах и ​​культурах.

ПСЖ предложил Рамосу контракт на три года, – Onda Cero

Стратегия ПСЖ существует уже много лет с тех пор, как мы подписали контракт с Роналдиньо. Тогда мы увидели возможности рынка и приглашали тех, кто может улучшить то, что мы имеем.

Здесь Рамос найдет замечательный клуб, который одержим всегда побеждать. ПСЖ – один из величайших клубов в мире", – цитирует Почеттино Marca.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Рамоса с Реалом рассчитан до лета, одним из претендентов на ветерана называют именно ПСЖ.

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