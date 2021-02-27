"Неймар продолжает следовать плану восстановления, который был составлен медицинским персоналом клуба. Сегодня он тренировался в индивидуальном порядке. Он в хорошем эмоциональном состоянии, идет на поправку", – цитирует Почеттино Goal.

Неймар сохраняет шанс сыграть в матче Лиги чемпионов против Барселоны

Напомним, звездный бразилец получил повреждение приводящей мышцы в Кубке Франции 10 февраля, из-за чего пропустил первую встречу 1/8 финала ЛЧ против Барселоны. Шансы на участие в ответном матче с "блаугранас" (10 марта) еще есть, ведь вчера он уже выполнял легкие пробежки на тренировочной базе.

К слову, 29-летний Неймар в текущем сезоне провел 18 поединков в футболке ПСЖ, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

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