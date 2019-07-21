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Почеттино прокомментировал возможный трансфер Бейла в Тоттенхэм

18:30 131 Читати українською
Почеттино прокомментировал возможный трансфер Бейла в Тоттенхэм
Маурисио Почеттино / Reuters

Наставник Тоттенхэма поделился мнением относительно возможного возвращения валлийца в Англию.

"Шпор" называют одним из главных претендентов на вингера Реала.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

"Я видел эту историю в СМИ, но не знаю, какой клуб его подпишет. Не знаю, мы это или кто-то еще. Это работа нашего президента – построить максимально сильную команду", – приводит слова Почеттино журналист Саймон Стоун в твиттере.

"Зидан – это позорище", – агент Бейла жестко наехал на тренера из-за вероятного трансфера валлийца

В прошлом сезоне 30-летний полузащитник провел за "королевский клуб" 42 матча во всех турнирах и забил 14 голов.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Гарет Бейл Гарет Бейл
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