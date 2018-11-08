Почеттино прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Реал

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что не обращает внимания на слухи о Реале.

"Я сосредоточен на работе в Тоттенхэме. Каждый день появляются какие-то слухи. Недавно появилась противоположная информация той, о которой вы мне сказали.

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Все должны знать – я сосредоточен на Тоттенхэме. Болельщики и президент – все они должны знать, что я сфокусирован на команде", – цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, СМИ называют Почеттино одним из главных кандидатов на пост главного тренера Реала, после увольнения Хулена Лопетеги.

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