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Почеттино прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Реал

21:19 109 Читати українською
Почеттино прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Реал
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что не обращает внимания на слухи о Реале.

"Я сосредоточен на работе в Тоттенхэме. Каждый день появляются какие-то слухи. Недавно появилась противоположная информация той, о которой вы мне сказали.

Почеттино объяснил, почему интерес Реала к нему пойдет на пользу Тоттенхэму, сравнив ситуацию с супружеской жизнью

Все должны знать – я сосредоточен на Тоттенхэме. Болельщики и президент – все они должны знать, что я сфокусирован на команде", – цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, СМИ называют Почеттино одним из главных кандидатов на пост главного тренера Реала, после увольнения Хулена Лопетеги.

Pochexit, или Самый большой страх игроков Тоттенхэма может стать реальностью из-за денег, стадиона и провала грандов

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