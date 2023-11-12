После финального свистка в матче "синих" против "горожан" (4:4) Хосеп Гвардиола так и не дождался рукопожатия от своего коллеги.

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Как сообщает журналист Саймона Байковски, Маурисио Почеттино сразу после окончания матча выбежал на поле, чтобы высказать претензии судейской бригаде во главе с Энтони Тейлором. Наставник Челси кричал на арбитра и размахивал руками. Хосеп Гвардиола не обиделся и заявил: "Все в порядке. Это эмоции. Я не хочу придавать этому значения". Почеттино извинился позже за свое поведение.

Напомним, что Челси и Манчестер Сити сыграли вничью 4:4. Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и принял участие в голевой атаке.

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