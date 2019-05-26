Почеттино признался в сентиментальности – специалист будет рыдать неделю, если Тоттенхэм победит в Лиге чемпионов

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино открыл скрытые черты своего характера накануне финала Лиги чемпионов.

"Моя мама говорит, что я плачу, когда радуюсь и когда грущу. Мама просит меня перестать это делать.

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Иногда я еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает меня в какой-то момент жизни. Дорога с тренировочной базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда подъезжаю к дому. Жена видит это и спрашивает: "Что случилось?". Я отвечаю: "Музыка напомнила мне момент из жизни, который произошел 30 лет назад в Аргентине". На это она может сказать: "Ты сумасшедший".

Фильмы? Да, я часто плачу. Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю", – приводит слова Почеттино Mirror.

Напомним, Почеттино не сдерживал слез после победы Тоттенхэма над Аяксом в полуфинале Лиги чемпионов.

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