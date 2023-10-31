Уже завтра, 1 ноября, Челси в рамках 1/8 финала Кубка лиги сыграет с Блэкберном. Болельщиков "синих" интересовало, примет ли участие в этом матче украинский полузащитник Михаил Мудрик, который выдал феерию с Арсеналом, но внезапно не попал в заявку на игру с Брентфордом.

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Пресс-служба Челси сегодня обошлась размытой формулировкой относительно украинца, который залечивает мышечную травму – "проходит программу реабилитации". В свою очередь чуть больше конкретики дал наставник лондонцев Маурисио Почеттино.

"Возможно, Мудрик будет готов к матчу с Тоттенхэмом", – цитирует слова коучао на предматчевой пресс-конференции Absolute Chelsea.

Напомним, лондонское дерби между лидером АПЛ и Челси состоится в понедельник, 6 ноября. Начало встречи в 22:00.

К слову, команда Почеттино после 10-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Англии одиннадцатой, набрав 12 очков.

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