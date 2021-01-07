Лига 1, 18-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1

Голы: Амума, 19 – Кин, 22

Лилль – Анже – 1:2

Голы: Илмаз, 42 – Тома, 5, 10

Лион – Ланс – 3:2

Голы: Депай, 39, 52 (пен.), Фортес, 46 (аг.) - Сотока, 56, Дукуре, 89

Марсель – Монпелье – 3:1

Голы: Радонич, 41, Пайе, 80, Жермен, 84 – Молле, 53

Реймс – Дижон – 0:0

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Для Почеттино встреча со Сент-Этьеном была дебютной во главе ПСЖ, и, похоже, сработала поговорка "первый блин комом". На быстрый гол Сент-Этьена уже через три минуты точным ударом ответил Кин и казалось, что парижане возьмут игру под свой контроль. Однако во втором тайме острее выглядели именно хозяева. Финальный свисток зафиксировал ничью, которая подняла ПСЖ на вторую строчку, отставание от Лиона составляет три очка.

Лион в поединке с Лансом сумел удержать первую строчку турнирной таблицы. Особая заслуга в этом Депая, который отличился дублем.

Анже шокировал Лилль уже на старте поединка двумя быстрыми голами. До перерыва хозяева сумели прийти в себя и отквитать один мяч. Во втором тайме "доги" полностью завладели инициативой, но изменить счет им не удалось. Поражение опустило Лилль на третье место, а Анже подкрадывается к лидерам, заняв 7-е место.

В других поединках Марсель уверенно победил Монпелье, а Реймс и Дижон расписали безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ