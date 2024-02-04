"Мы чувствуем давление и стресс. Давление, чтобы побеждать, играть хорошо, выступать. Да, у нас не было времени, чтобы набрать импульс в игре, играть легко и чувствовать себя уверенно. Было ощущение после Ливерпуля, что это слишком сильно повлияло на команду. Я – человек. Конечно, это неприятная ситуация. В футболе нужно принимать ожиданиям. Чтобы быть в этом бизнесе, с таким клубом, вам нужно быть сильным.

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Все считают, что Челси должен быть в другом положении, но мы сейчас здесь. Во-первых, возможно, потому, что мы недостаточно хороши. Я думаю, что все мы недостаточно хороши. Сейчас это реальность. Я тоже. Сегодня мы показываем, что мы недостаточно хороши. Мы не справились с ситуацией должным образом. Никто не может быть в безопасности, не так ли? Я не хочу приходить сюда и говорить, что я лучший. На данный момент мы не соответствуем истории клуба, это правда. Мы должны принять это и быть самокритичными. Мы не сдадимся.

Понимать болельщиков очень важно. Мне жаль. Мы разочарованы, как и они, но до конца нам нужно бороться вместе. Во время игры нам нужно работать вместе, чтобы добыть хороший результат", – цитирует Почеттино FootballLondon.

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