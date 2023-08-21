"Поражение от Вест Хэма? Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти правильный баланс. Думаю, сегодня были моменты, когда мы действовали неправильно и пропустили.

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Должны были победить, проведя такой первый тайм с моментами. Ты владеешь мячом, создаешь, и, возможно, твоя команда лучше, но в итоге ты проигрываешь. Игроки расстроились, когда не реализовали пенальти. Челси хорошо играл и не был вознагражден.

Травма Чуквуемеки также внесла коррективы в нашу игру. Затем мы снова начали доминировать, но пропустили. Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Я думаю, команда станет сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее", – поделился Почеттино в послематчевом комментарии.

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