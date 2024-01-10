Руководство Челси уволит главного тренера Маурисио Почеттино только в том случае, если команда потеряет шансы пробиться в еврокубки.

Почеттино может не беспокоиться по поводу вероятного увольнения до тех пор, пока Челси сохраняет минимальные шансы на попадание в еврокубки. Как информирует The Telegraph, это – единственный критерий, по которому руководство лондонцев будет оценивать работу аргентинского специалиста. Сообщается, что даже выход в Лигу конференций станет для команды прогрессом по сравнению с 12-м местом в АПЛ в прошлом сезоне.

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В настоящий момент "синие" занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего седьмым Брайтона на 3 очка.

"Синие" проиграли в первом полуфинале Кубка английской лиги Мидлсбро со счётом 0:1, но у команды будет возможность отыграться в ответной встрече. Помимо этого Челси продолжает борьбу за Кубок Англии, победа в котором открывает путь в Лигу Европы.

Несмотря на поражение от Мидлсбро, в последние недели в игре Челси появились некоторые обнадеживающие признаки. При этом нужно делать скидку на кадровые проблемы команды – капитан Рис Джеймс восстанавливается после операции, а вице-капитан Бен Чилвелл не играл с сентября.

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