Уже сегодня, 20 сентября, представители Ниццы встретятся с Почеттино, чтобы обсудить условия сотрудничества. Лишь в июне клуб назначил Люсьена Фавра, заменившего Кристофа Галтье, но работой швейцарца уже недовольны.

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Лишь 13 место в чемпионате Франции и две победы в 8-ми турах – явно не те результаты, которых ожидали от опытного наставника "орлят". Поражение от Анже (0:1) может стать последней каплей терпения. Руководство Ниццы проведет переговоры с Почеттино – высокая зарплата экс-наставника ПСЖ не станет проблемой, сообщает Foot Mercato.

Интересно, что уже 1 октября Ницца будет противостоять ПСЖ. Если Маурисио Почеттино все же назначат, то 50-летний аргентинец получит возможность хотя бы частично отомстить за свое увольнение из парижского клуба, несмотря на добытое чемпионство в сезоне 2021/22.

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