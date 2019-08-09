Почеттино подытожил трансферную кампанию Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино прокомментировал летние трансферы клуба.

"Я очень счастлив. Я надеялся, что клуб сделает то, что мы хотим, чтобы привлечь игроков и попытаться конкурировать с нашими соперниками.

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Я думаю, что мы подписали контракты на будущее. У футболистов будет возможность играть. Новичкам нужно адаптироваться к новой философии и новому клубу. Мы ни на кого не оказываем давление", – цитирует Почеттино goal.com.

"Шпоры" этим летом подписали Танге Ндомбеле, Джованни Ло Чельсо и Райана Сессеньона.

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