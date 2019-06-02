Почеттино поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино попытался найти слова после фиаско своей команды в финале ЛЧ от Ливерпуля (2:0).

"Сейчас трудно говорить – мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд оказал большое влияние на ход матча.

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Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков – Ливерпуль провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перестроиться и найти что-то положительное", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, Тоттенхэм впервые участвовал в финале ЛЧ в своей истории. В прошлом сезоне АПЛ лондонцы заняли 4-е место турнирной таблицы.

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