Почеттино планирует усилить Тоттенхэм зимой

Наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино после раннего вылета из Кубка английской лиги изменил планы на сезон.

Главный тренер "шпор" после неудачи в Колчестере (поражение в серии пенальти в 1/16 финала Кубка лиги) попросит руководство клуба приобрести новых игроков в январе. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Почеттино не планировал радикальных кадровых изменений в зимнее трансферное окно, но слабый старт сезона в исполнении его подопечных сменил эти планы. Правда, пока неизвестно, какие именно позиции хотел бы усилить коуч, а также, кому из игроков придется сесть в запас либо покинуть британскую столицу.

Прошлым летом Тоттенхэм солидно поработал на трансферном рынке, подписав Ндомбеле, Райана Сессеньона и Ло Чельсо.

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