Почеттино: Первый гол Арсенала стал психологическим ударом для Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с Арсеналом (2:2) в матче 4 тура АПЛ.

"Мы очень разочарованы. Мы ожидали удержать победный результат. Первый гол Арсенала перед перерывом стал психологическим ударом. В этой игре мог победить каждый, особенно в последние 10-15 минут, но мои подопечные отдали все на поле.

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Пенальти? Если это произошло до штрафной, это очевидный фол. В штрафной такое не всегда ставят. Здесь 50/50. VAR убедил арбитра принять такое решение", – цитирует Почеттино BBC Sport.

Арсенал после 4 туров набрал 7 очков и находится на 5 позиции в турнирной таблице АПЛ, у Тоттенхэма 5 пунктов и 9 строчка.

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