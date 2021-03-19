"Мы счастливы находиться на таком уровне, это 8 лучших команд Европы, которые будут соревноваться. Для меня большая честь участвовать в этом турнире. Лигу чемпионов очень сложно выиграть, нужно играть против лучших, а нам предстоит противостоять действующему победителю.

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Мы ожидали, что жеребьевка будет сложной и неожиданной, но прямо сейчас мы будем играть против лучших на континенте. Мы настроены оптимистично, команда будет конкурентоспособной, сосредоточимся на Баварии с одной целью – выйти в полуфинал", – цитирует Почеттино официальный сайт ПСЖ.

К слову, уже стала известна турнирная сетка на пути к решающему матчу текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале ПСЖ сыграет против Баварии, а в полуфинале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии Манчестер Сити и дортмундской Боруссии.

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