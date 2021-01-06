Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что пока рано думать о будущих трансферах парижан.

"Санта-Клаус сделал мне замечательный подарок. Он был щедрым, позволив мне оказаться в таком клубе, как ПСЖ. Я благодарю президента за предоставленный шанс.

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Месси в ПСЖ? Мы знаем, что вокруг таких клубов, как ПСЖ, бывает много слухов. Мы только что приехали, нам нужно адаптироваться к новой среде, новой группы игроков, и мы должны оставить слухи на будущее. У нас будет время подумать обо всем этом в будущем", – цитирует Почеттино Le Figaro.

Заметим, контракт Лионеля с Барселоной завершается летом 2021-го года. ПСЖ называют одним из главных претендентов на аргентинского форварда.

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