"Мне не предлагали возглавить Барселону. У меня не было встречи с Бартомеу. Я поужинал с Рамоном Планесой (технический директор Барсы – прим.). Мы дружим с 2009 года, когда вместе стали работать в Эспаньоле.

Серия А узнала рейтинг самых сексуальных тренеров турнира – экс-наставник Шахтера попал в топ-5

В это межсезонье я не получил предложений ни от ПСЖ, ни от Ювентуса или Интера. Единственное, мне позвонили из Бенфики и Монако. Здесь я обманывать не буду.

Не знаю, буду ли я когда-то тренировать Реал. Если это не лучший клуб в мире, то точно один из лучших. Я ничем не отличаюсь от других, этот клуб находится в списке желаний каждого", – цитирует Почеттино Marca.

Напомним, аргентинец находится без работы с ноября 2019 после увольнения из Тоттенхэма.

"Тройная трагедия": Лига чемпионов сенсационно потеряла большой клуб – древнее проклятие проглотило 80 миллионов евро