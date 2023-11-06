"Надеюсь, что смогу остаться в Челси до самой смерти. Лет 20 или 25, но в футболе нельзя загадывать наперед.

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Если Тоттенхэм однажды предложит мне работу, а я тогда буду безработным, то почему бы и нет? Тоттенхэм такой же клуб, как и Саутгемптон, Эспаньол или Ньюэллс Олд Бойз.

Такая жизнь, никогда не знаешь, что будет завтра. Нужно жить сегодня. Думаю, что сейчас, когда мне 51 год, я об этом думаю больше, живу сегодня, и не очень загадываю наперед, надолго. Но почему бы и нет?" – цитирует Почеттино The Telegraph.

Напомним, за спиной Маурисио тренерская работа в Эспаньоле, Саутгемптоне, Тоттенхэме и ПСЖ. Челси он возглавляет с мая 2023 года.

К слову, уже сегодня, 6 ноября, в лондонском дерби в рамках 11-го тура АПЛ сойдутся его бывшая и нынешняя команды – в 22:00 по Киеву Тоттенхэм будет принимать Челси.

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