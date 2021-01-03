Почеттино решил не затягивать с реформами в своей новой команде. ПСЖ только вчера объявил о назначении аргентинца, а специалист уже готов избавляться от лишних исполнителей.

Почеттино хочет пригласить в ПСЖ ветерана Тоттенхэма

Почеттино не будет тратиться на трансферы зимой, а сначала попытается заработать на продаже игроков, которые ему не нужны, сообщает Daily Star со ссылкой на L'Equipe. Клуб хотел бы заработать минимум 40 млн евро.

Отмечается, что новый тренерский штаб не рассчитывает сразу на пятерых футболистов. Они могут покинуть клуб уже зимой, если ПСЖ получит достойное предложение. Речь идет об Андере Эррере, Юлиане Дракслерк, Тильйо Керере, Идриссе Гуйе и Леандро Паредесе. Заметим, что все пятеро были игроками основной обоймы, когда команду возглавлял Тухель.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом