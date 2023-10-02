Главный тренер Челси Маурисио Почеттино остался без ряда игроков из-за травм и видит в этом возможность для Михаила Мудрика. Как информирует The Standard, украинец получит шанс в целой серии игр, чтобы набрать оптимальную форму.

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Сообщается, что в ближайших матчах Почеттино планирует использовать украинца на позиции левого вингера в схеме 4-2-3-1. Мудрик должен будет занять место на левом фланге в одной линии с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером. На позицию девятого номера будет отряжен Рахим Стерлинг.

"Мудрик уникален. Это отличная возможность для него и для нашего тренерского штаба. Миша очень талантливый игрок, но на него нельзя давить. Сейчас он пытается быть более открытым, пытается адаптироваться и более активно участвовать в каждой ситуации, не только на поле, но и за его пределами. Он прилагает огромные усилия, чтобы интегрироваться и лучше понять, что значит играть как команда", – отметил наставник "синих".

В понедельник, 2 октября Челси сыграет на выезде с Фулхэмом в матче 7 тура АПЛ. Начало встречи – в 22:00.

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