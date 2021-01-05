Почеттино определился с капитанской повязкой в ПСЖ
Новоиспеченный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не планирует менять лидера команды.
"Маркиньос и дальше будет капитаном. Будет ли он играть в центре обороны или в центре поля? Вы увидите мои решения", – цитирует Почеттино L'Equipe.
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Напомним, 26-летний бразилец защищает цвета ПСЖ с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник провел 9 матчей, в которых отметился голом.
После 17-ти туров Лиги 1 ПСЖ расположился на третьей строчке, отставая от Лиона на один зачетный балл. В плей-офф Лиги чемпионов на парижан ожидает встреча с Барселоной.
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