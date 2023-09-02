"Может ли международная пауза быть полезной? Конечно, поскольку вернутся травмированные игроки. И мы сможем быть конкурентоспособнее.

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Я думаю, что против Ноттингема мы создавали моменты, мы доминировали в игре, но мы не были достаточно эффективными в последней трети. Должны забивать, если хотим выигрывать. Мы допустили ошибки и получили гол в свои ворота.

Статистика отражает, что заслуживали больше, чем получили. Должно быть еще больше ударов по воротам. Нам просто не повезло, поэтому я считаю, что мы должны были побеждать Вест Хэм и сегодня Ноттингем. Нет разочарования, но чувствуешь отчаяние от того, что в этом процессе нужна еще и удача", – цитирует наставника "синих" Football London.

Напомним, Челси выиграл всего одну игру в четырех турах АПЛ. Пока команда украинца Михаила Мудрика занимает 11 строчку, имея в своем активе только 4 очка.

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