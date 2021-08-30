"Хорошо. Лео только вышел на поле, но его первые прикосновения добавили нам уверенности. Даже для футболиста уровня Месси важно дебютировать хорошо.

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Лео хорошо вошел в игру. От лучшей формы Месси еще далек, но он хорошо тренируется. С ним будет все в порядке после паузы на матчи сборных", – цитирует тренера парижан RMC Sport.

Отметим, что Лионель Месси вышел во втором тайме поединка Лиги 1 против Реймса. Аргентинец заменил Неймара и сыграл 30 минут.

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