Почеттино оценил дебют Месси за ПСЖ
Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино поделился мыслями о премьерном матче Лионеля Месси в составе французского гранда.
"Хорошо. Лео только вышел на поле, но его первые прикосновения добавили нам уверенности. Даже для футболиста уровня Месси важно дебютировать хорошо.
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Лео хорошо вошел в игру. От лучшей формы Месси еще далек, но он хорошо тренируется. С ним будет все в порядке после паузы на матчи сборных", – цитирует тренера парижан RMC Sport.
Отметим, что Лионель Месси вышел во втором тайме поединка Лиги 1 против Реймса. Аргентинец заменил Неймара и сыграл 30 минут.
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