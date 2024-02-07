Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что работает в команде слишком мало времени, чтобы достигать высоких результатов.

После поражения Челси от Вулверхэмптона в последнем туре АПЛ (2:4) Почеттино заговорил о возможной отставке. Впрочем, аргентинский наставник пока что остается на своем посту и просит не спешить с оценкой его работы. По его мнению, Челси все еще находится на этапе становления.

"Нам нужно время. Люди должны понимать, зачем. Мы строим команду с нуля. Это как строить дом – вы должны быть уверены в каждом шаге. Посмотрите на проект Манчестер Сити или Ливерпуля. Всегда нужно время и очень четкое лидерство, как Гвардиола или Клопп.

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Я получил очень хорошее сообщение с поддержкой от владельцев после матча Челси с Вулверхэмптоном. Конечно, я ежедневно с ними общаюсь. Это очень важно, что мы все вместе", – цитирует Почеттино Guardian.

Напомним, 51-летний аргентинец возглавил Челси летом 2023-го. Под руководством Маурисио Почеттино Михаил Мудрик и компания вышли в финал Кубка английской лиги, а вот сезон в АПЛ пока что проваливают – Челси занимает только 11 место, потерпев 10 поражений в 23-х турах.

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