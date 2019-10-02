toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АТАЛАНТА - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Почеттино объяснил причины разгрома от Баварии

14:06 196 Читати українською
Почеттино объяснил причины разгрома от Баварии
Маурисио Почеттино / AFP

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (2:7).

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

"Мне не нужно много времени, чтобы все объяснить. Мы играли хорошо 30 минут, высоко прессинговали. Но нам не повезло – пропустили гол в добавленное к первому тайму время. После забитого пенальти у нас были шансы забить третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-ю минуты мы пропустили трижды.

Почеттино причислил Баварию к фаворитам Лиги чемпионов

В футболе такое случается. Каждый удар летел в створ ворот. Бавария забивала после каждого удара. Сложно принимать такое поражение, но когда соперник обладает таким мастерством и так здорово использует свои моменты... Конечно, мы разочарованы, но обязаны быть вместе и оставаться сильными. В футболе результат нужно демонстрировать сегодня. Не важно, чего ты достиг три месяца назад. Важно только то, на что ты способен сейчас", – приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7

Напомним, мюнхенская Бавария после этого разгрома набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B, Тоттенхэм с одним пунктом – на третьем месте. Соперниками немецкого и английского клубов по группе являются белградская Црвена Звезда и греческий Олимпиакос.

Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

blog_ava
Аталанта – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
00:20
881
Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм Бавария Бавария Тоттенхэм - Бавария Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук