Почеттино объяснил причины разгрома от Баварии

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии (2:7).

"Мне не нужно много времени, чтобы все объяснить. Мы играли хорошо 30 минут, высоко прессинговали. Но нам не повезло – пропустили гол в добавленное к первому тайму время. После забитого пенальти у нас были шансы забить третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-ю минуты мы пропустили трижды.

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В футболе такое случается. Каждый удар летел в створ ворот. Бавария забивала после каждого удара. Сложно принимать такое поражение, но когда соперник обладает таким мастерством и так здорово использует свои моменты... Конечно, мы разочарованы, но обязаны быть вместе и оставаться сильными. В футболе результат нужно демонстрировать сегодня. Не важно, чего ты достиг три месяца назад. Важно только то, на что ты способен сейчас", – приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

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Напомним, мюнхенская Бавария после этого разгрома набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B, Тоттенхэм с одним пунктом – на третьем месте. Соперниками немецкого и английского клубов по группе являются белградская Црвена Звезда и греческий Олимпиакос.

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