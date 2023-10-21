Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал, почему в очередной раз решил заменить Михаила Мудрика несмотря на то, что украинец стал одним из главных героев матча АПЛ против Арсенала (2:2).

"Замена Мудрика? Он играл хорошо, ему все еще нужно совершенствоваться. Как по мне, Михаил все еще не в лучшей форме. Нам нужно было измениться, усилить давление с Николя Джексоном на острие. Игра была ближе к счету 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не защищать результат после преимущества 2:0.

Шедевр Мудрика и катастрофа голкиперов в видеообзоре матча Челси – Арсенал – 2:2

Такое может случаться с молодыми игроками. Слишком много игр мы смотрим каждую неделю и всегда есть ошибки, потому что футбол – это ошибки. Я думаю, что 90% голов происходит из-за того, что соперник ошибается. Нас можно лишь немного критиковать, чтобы лучше читать темп и своевременность действий. Челси может рисковать, потому что это наша философия, но надо принимать лучшие решения", – приводит слова Почеттино football.london.

Напомним, что Челси и Арсенал разошлись миром (2:2). Михаил Мудрик стал одним из главных героев, заработав пенальти, а затем еще и забив шедевр.

АПЛ: Мудрик забил гол года и принес пенальти – Челси подарил Арсеналу чудо-спасение, Артета быстро наказал Зинченко