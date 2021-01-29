"Мы очень активный тренерский штаб, с повседневными заботами. Мы проделали большую работу над самоанализом и самокритикой, что нужно каждому тренерскому составу на индивидуальном и коллективном уровне. Новые технологии позволили нам работать, чтобы быть в курсе всего, что происходит вокруг. Нам не хватило времени сделать все, что мы хотели, но я также считаю, что было время вернуться к работе.

Почеттино признался, что почти подписал Месси в прежний клуб

Слухи связывали меня с МЮ и Реалом? Именно поэтому мне не нужно было находиться в центре внимания СМИ. Так происходило без моего желания. Мое имя связывали с различными клубами, и это происходило спонтанно. Безусловно, когда ведешь конструктивные переговоры, как в случае с ПСЖ, они должны быть закрыты.

Можно ли отказать клуба вроде ПСЖ? Зависит от ситуации. Для меня важно, как ко мне относится клуб. Кроме того, я играл здесь будучи футболистом. Все обстоятельства сложились в пользу этого решения", – цитирует Почеттино AS.

Напомним, Тоттенхэм указал аргентинцу на двери осенью 2019-го, с тех пор наставник оставался безработным.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом