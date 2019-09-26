Почеттино объяснил, почему он не волнуется из-за провальных результатов Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал неудачные выступления своей команды на старте сезона 2019/20.

"Если мы заслуживаем критику, то это нужно принять. Если мы не показываем результат, которого ждут люди, то приходится мириться с этим. Критика может помочь осознать то, что нам нужно что-то изменить, искать другие пути развития.

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Но я расслаблен, потому что нельзя всегда жить в счастье. Бывают взлеты и падения. В футболе даже чаще, чем в жизни. Болельщики имеют полное право критиковать. Фанаты – единственные люди, от которых нужно принимать критику. У них есть право выражать свои эмоции", – заявил Почеттино в комментарии Sky Sports.

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Напомним, в этом сезоне Тоттенхэм уже успел вылететь из Кубка английской лиги, а в чемпионате Англии команда занимает лишь седьмое место после шести туров.