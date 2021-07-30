Наставник французского Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино прокомментировал борьбу между Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой за статус первого номера команды.

"Возможность выбора идет только на пользу. Все с пониманием относятся к этой ситуации. Необходима дисциплина для слаженной работы команды.

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Нас ожидает здоровая борьба. Выбирать вратаря будем по справедливости, оценивая, кто из них лучший, находится в лучшей форме. Мы будем принимать решение, когда возникнут вопросы", – цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, что этим летом ПСЖ оформил бесплатный переход Доннаруммы из Милана. До сих пор основным кипером парижан был экс-вратарь мадридского Реала Кейлор Навас.

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