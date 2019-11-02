Почеттино объяснил, как Тоттенхэм должен исправлять свое трудное положение

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино пытается сохранять позитивный настрой, несмотря на нестабильную игру команды и низкую позицию в чемпионате.

"Эта неделя была важной с точки зрения восстановления после тяжелого матча против Ливерпуля. Важно вновь создать ту атмосферу, которую мы хотим видеть. Мы можем исправить ситуацию победами.

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Мы должны сохранять позитивный настрой – это заставляет нас верить, что мы можем победить любую команду. Самое главное, как мы закончим сезон. Не очень приятно видеть себя в середине турнирной таблицы, но это реальность, и ее нужно принять.

Мы очень хорошо знаем, что нужно время для того, чтобы стать сильными, укрепиться и начать побеждать", – приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, Тоттенхэм не может выиграть в трех матчах АПЛ подряд и опустился на 11 строчку турнирной таблицы.

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