Почеттино не рассчитывает на уход игроков из Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино стремится сохранить тот состав, который он сейчас имеет.

Этим летом в СМИ сообщалось, что Дэнни Роуз, Мусса Дембеле и Тоби Алдервейрелд могут покинуть Тоттенхэм. Но, как сообщает goal.com, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино не рассчитывает на продажу футболистов.

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"Я работаю так, будто все игроки останутся здесь", – сказал Почеттино.

Ранее была информация, что левый защитник Дэнни Роуз имеет большие шансы на переход в ПСЖ, но главной целью французов является Филипе Луис из Атлетико.

Сам Тоттенхэм не делал этим летом никаких приобретений. Связано это с большими затратами на строительство нового стадиона, открытие которого отложено из-за проблем с системой безопасности.