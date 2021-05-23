"Когда такая команда, как ПСЖ, которая играет во всех турнирах, не побеждает, то это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.

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В футболе всегда нужно верить. Все может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, что Лилль не выиграет в Анже. Едем на матч с мотивацией и желанием", – цитирует Почеттино Goal.

Заметим, за тур до конца Лиги 1 Лилль идет впереди ПСЖ на одно очко. Сегодня команда Почеттино сыграет с Брестом, а подопечные Гальтье – с Анже.

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