"Напряженный матч против очень хорошей команды. Мы начали хорошо, повели 2:0, было много моментов, но подвела реализация. В концовке соперник доставил нам немного хлопот, но в целом я рад, ведь мы взяли три очка в матче против великолепной команды.

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В чем команде нужно добавить? Во всем: в атаке, в позиционной игре. Находить лучшие решения против команд, которые обороняются низким блоком. Чтобы лучше атаковать, нужна более подвижная, маневренная игра. В оборонном плане надо избегать таких ситуаций при переходе в защиту, как это было при первом пропущенном голе", – приводит слова Почеттино L'Equipe.

Отметим, что ПСЖ после 3-х туров остался единоличным лидером чемпионата, набрав 9 очков.

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