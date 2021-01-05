Новоиспеченный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, на чем его команда будет концентрироваться в первую очередь.

"Лига чемпионов – это наша цель, это важнейший турнир. Первые матчи ЛЧ будут через месяц. Сейчас мы строимся, после возвращения травмированных у нас будет невероятный состав, и мы будем готовы к игре с Барселоной.

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ПСЖ – один из крупнейших топ-клубов в мире. Сложно сравнивать с Тоттенхэмом, так как два этих клуба сильно отличаются. У меня прекрасные воспоминания о Лондоне. Но я концентрируюсь на нашей первой игре. У меня в команде лучшие игроки мира, и я готов видеть здесь других", – цитирует специалиста L’Equipe.

Напомним, аргентинской специалист подписал контракт с ПСЖ до лета 2022-го, на этом посту он сменил Томаса Тухеля.

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