"Я не получал предложение вернуться в Тоттенхэм в течение последнего года, это никогда не обсуждалось. После того, как мы закончили наши отношения с ПСЖ, я хотел побыть вне футбола один год. После этого с нами связался Челси, и мы решили возглавить клуб.

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Единственные команды, которые я никогда не буду тренировать – это Арсенал и Барселона. Это удивительное чувство – встретиться со "шпорами" через четыре года, но это будет счастливый день. Чувствую, что Тоттенхэм действительно может выиграть чемпионат, поскольку они делают отличную работу", – цитирует Почеттино BBC Sport.

Следует заметить, что выбор клубов, в которых аргентинец себя не видит, максимально очевиден. Дело в том, что Почеттино провел долгое время в составе врагов Арсенала и Барсы – Тоттенхэма и Эспаньола соответственно.

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