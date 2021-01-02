"Мы очень рады поручить управление нашей командой Почеттино. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в ПСЖ, потому что клуб всегда оставался его домом.

Почеттино назвал свою стратегию развития ПСЖ

Возвращение Почеттино идеально соответствует нашим амбициям и ознаменует новую главу в истории клуба, я уверен, обязательно порадует наших болельщиков. С этим назначением Маурисио ПСЖ намерен продолжить свое активное развитие в ближайшие годы", – цитирует Аль-Хеллаифи официальный сайт клуба.

Напомним, аргентинской специалист подписал контракт с ПСЖ до лета 2022-го, на этом посту он сменил Томаса Тухеля.

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