"Почеттино начнет новую главу в ПСЖ", – президент клуба объяснил, почему пригласил именно аргентинца
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи имеет большие ожидания от назначения Почеттино главным тренером парижского клуба.
"Мы очень рады поручить управление нашей командой Почеттино. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в ПСЖ, потому что клуб всегда оставался его домом.
Почеттино назвал свою стратегию развития ПСЖ
Возвращение Почеттино идеально соответствует нашим амбициям и ознаменует новую главу в истории клуба, я уверен, обязательно порадует наших болельщиков. С этим назначением Маурисио ПСЖ намерен продолжить свое активное развитие в ближайшие годы", – цитирует Аль-Хеллаифи официальный сайт клуба.
Напомним, аргентинской специалист подписал контракт с ПСЖ до лета 2022-го, на этом посту он сменил Томаса Тухеля.
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