Почеттино: Мы играли хорошо, для Манчестер Сити это был самый сложный матч в сезоне

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры против Манчестер Сити.

"Я думаю, что это была отличная игра в тяжелых условиях. Я очень горд. Мы приложили невероятные усилия и очень хорошо боролись. Очень жаль, что мы пропустили через 5 минут после начала игры, но команда была хорошая. Я доволен нашим выступлением.

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Момент Ламелы? Когда мяч шел к Эрику, я решил, что это гол, но нет. Затем на повторе увидел, что мяч просто подпрыгнул перед ним, и именно поэтому он промахнулся.

Пропущенный гол? Понятно, что это наша ошибка. Мы пропустили очень глупый гол. В таких играх подобные ошибки допускать нельзя.

Игра была очень упорной. Мы проиграли, но думаю, что для Манчестер Сити это был самый тяжелый матч в этом сезоне", – цитирует Почеттино ВВС.

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