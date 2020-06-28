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Почеттино может возглавить Бенфику

17:46 - Читати українською
Почеттино может возглавить Бенфику
Маурисио Почеттино / EPA

Бывший тренер Тоттенхэма Почеттино получил предложение возглавить Бенфику.

Бенфика стремится осуществить тренерскую рокировку и пригласить Маурисио Почеттино вместо Бруну Лаге, сообщает Record.

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Отмечается, что президент Бенфики уже контактировал с аргентинским специалистом. Сообщается, что клуб готов потратиться на услуги Почеттино.

Напомним, Маурисио находится без работы с ноября 2019 года, а в сезоне 2018/19 вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов, где "шпоры" уступили Ливерпулю (0:2).

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Бенфика Бенфика Португалия Маурисио Маурисио Почеттино
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