Почеттино может возглавить Бенфику

Англия — 17:08 612
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Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – лучшие мгновенияУкраина — 12:41 1666
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Динамо предложило 4 млн евро за хорватского бомбардира и имеет серьезного конкурента, – СМИУкраина — 12:14 6805
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Динамо – Шахтер: киевляне рискуют потерять на Классическое одного из лидеровУкраина — 10:46 2396